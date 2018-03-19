Украинские силовики заявили о соблюдении перемирия в Донбассе в понедельник

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики заявили, что режим прекращения огня в Донбассе соблюдался в понедельник на линии разграничения.

"С начала суток режим полного прекращения огня на линии разграничения сторон боевиками… придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 (19.00 мск — ред.) обстрелов наших позиций не зафиксировано", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции силовиков на странице в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.