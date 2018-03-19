Польша может выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Варшава хочет выслать из страны российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве.

Проявить солидарность

По информации издания, в Польше также хотят ввести санкции против российских компаний и чиновников. Отмечается, что дискуссии по этому вопросу начались еще на прошлой неделе.

Как отметил шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, НАТО и ЕС ведут консультации на дипломатическом и политическом уровнях по "делу Скрипаля".

При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, рассматривает ли Польша вслед за Британией возможность высылки российских дипломатов.

"Мы говорим об экономических санкциях, о многих других идеях", — сказал он.

По его словам, Варшава должна проявить солидарность, потому что "Россия уже много лет работает на распад европейской солидарности, солидарности стран НАТО".

Он также заявил, что в европейских кругах продолжают муссировать тему бойкота чемпионата мира по футболу в России.

"Конечно, это было бы очень тяжело не только для президента России, но и всех россиян", — подчеркнул Дворчик.

"Дело Скрипаля"

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств в пользу этой версии до сих пор не привел. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он сказал, что

Москва готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

"Северный поток — 2"

Кроме того, власти Польши вновь выступили с резкой критикой проекта "Северный поток — 2".

Так, накануне заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что власти пытаются убедить Германию отказаться от строительства газопровода из-за отравления Скрипаля.

По его словам, это будет наиважнейшей темой разговоров, потому что после Солсбери ситуация изменилась.

"Не подлежит сомнению, что это один из аспектов политики России в отношении Европы, не в отношении Великобритании. И стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия", — сказал Шиманьский.

Вместе с тем, ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Германия не связывает свое участие в "Северном потоке — 2" с ситуацией вокруг отравления Скрипаля.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против реализации проекта выступают несколько стран. Помимо Польши, это Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

"Заказ из-за океана"

Как отметил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, в Варшаве действуют в ущерб собственным интересам.

"Потому что ее интерес состоит в том, чтобы получать немецкие подряды и быть распределителем российского газа вместо Германии — это моментально повысило бы статус польского государства во всей Европе", — сказал Василий Колташов в эфире радио Sputnik

По его мнению, Варшава этого не делает, потому что есть только ширма польской национальной политики, а на самом деле они просто выполняют определенные заказы из-за океана.

"Это, конечно, унизительно. Польша ничего не выигрывает, и, скорее всего, ничего не добьется", — подчеркнул он.

Германия, по его словам, увидит в подобных заявлениях Польши и некоторых других государств, где американское влияние очень велико, необходимость пересмотреть конструкцию Европы.

"Ведь, как ни странно, пересматривать Европейский союз могут начать не страны типа Греции или Испании, а именно Германия", — заключил Колташов.