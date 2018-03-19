Польша может выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Варшава хочет выслать из страны российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве.
Проявить солидарность
Как отметил шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, НАТО и ЕС ведут консультации на дипломатическом и политическом уровнях по "делу Скрипаля".
При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, рассматривает ли Польша вслед за Британией возможность высылки российских дипломатов.
"Мы говорим об экономических санкциях, о многих других идеях", — сказал он.
По его словам, Варшава должна проявить солидарность, потому что "Россия уже много лет работает на распад европейской солидарности, солидарности стран НАТО".
"Конечно, это было бы очень тяжело не только для президента России, но и всех россиян", — подчеркнул Дворчик.
"Дело Скрипаля"
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.
Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.
Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств в пользу этой версии до сих пор не привел. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он сказал, что
Москва готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
"Северный поток — 2"
Кроме того, власти Польши вновь выступили с резкой критикой проекта "Северный поток — 2".
Так, накануне заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что власти пытаются убедить Германию отказаться от строительства газопровода из-за отравления Скрипаля.
По его словам, это будет наиважнейшей темой разговоров, потому что после Солсбери ситуация изменилась.
Вместе с тем, ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Германия не связывает свое участие в "Северном потоке — 2" с ситуацией вокруг отравления Скрипаля.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".
Против реализации проекта выступают несколько стран. Помимо Польши, это Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.
"Заказ из-за океана"
Как отметил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, в Варшаве действуют в ущерб собственным интересам.в эфире радио Sputnik.
По его мнению, Варшава этого не делает, потому что есть только ширма польской национальной политики, а на самом деле они просто выполняют определенные заказы из-за океана.
"Это, конечно, унизительно. Польша ничего не выигрывает, и, скорее всего, ничего не добьется", — подчеркнул он.
Германия, по его словам, увидит в подобных заявлениях Польши и некоторых других государств, где американское влияние очень велико, необходимость пересмотреть конструкцию Европы.
"Ведь, как ни странно, пересматривать Европейский союз могут начать не страны типа Греции или Испании, а именно Германия", — заключил Колташов.