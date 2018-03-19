Экономист: призывы к бойкоту "Северного потока-2" унизительны для Польши

Варшава призвала Берлин бойкотировать "Северный поток-2" из-за "дела Скрипаля". В эфире радио Sputnik экономист Василий Колташов высказал мнение, что в Польше действуют в ущерб собственным интересам, выполняя определенный заказ из-за океана.

Польша попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский в эфире радиостанции RMF FM.

В понедельник, 19 марта, Варшаву посетит канцлер Германии Ангела Меркель и проведет переговоры с руководством страны.

"Это, несомненно, будет наиважнейшей темой разговоров, потому что после Солсбери у нас новая ситуация. Не подлежит сомнению, что это один из аспектов политики России в отношении Европы, не в отношении Великобритании. И стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия", – сказал Шиманьский.

При этом он признал, что "мы можем только убеждать Германию в том, что с "Северным потоком-2" связаны лишь негативные последствия, в то же время Германия – это независимая страна, так же как и Польша".

Вместе с тем, глава немецкого МИД Хайко Маас ранее заявил, что Германия не связывает свое участие в "Северном потоке-2" с ситуацией вокруг отравления Скрипаля.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов высказал мнение, что в Варшаве действуют в ущерб собственным интересам, выполняя определенный заказ из-за океана.

"То, что Польша требует от Германии прекратить строительство "Северного потока-2", говорит о том, в каком унизительном положении находится польское государство. Надо честно признать, что Польша выступает американским лакеем. И в данном случае она действует даже против собственных экономических интересов. Потому что ее интерес состоит в том, чтобы получать немецкие подряды и быть распределителем российского газа вместо Германии – это моментально повысило бы статус польского государства во всей Европе. Но поляки этого не делают, и понятно почему. Потому что есть только ширма польской национальной политики, а на самом деле они просто выполняют определенные заказы из-за океана. Это, конечно, унизительно. Польша ничего не выигрывает, и, скорее всего, ничего не добьется. Потому что Германия увидит в подобных заявлениях Польши и некоторых других государств, где американское влияние очень велико, необходимость пересмотреть конструкцию Европы. Ведь, как ни странно, пересматривать Европейский союз могут начать не страны типа Греции или Испании, а именно Германия", – сказал Василий Колташов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

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