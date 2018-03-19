Экономист: призывы к бойкоту "Северного потока-2" унизительны для Польши

Польша попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский в эфире радиостанции RMF FM.
В понедельник, 19 марта, Варшаву посетит канцлер Германии Ангела Меркель и проведет переговоры с руководством страны.
При этом он признал, что "мы можем только убеждать Германию в том, что с "Северным потоком-2" связаны лишь негативные последствия, в то же время Германия – это независимая страна, так же как и Польша".
Вместе с тем, глава немецкого МИД Хайко Маас ранее заявил, что Германия не связывает свое участие в "Северном потоке-2" с ситуацией вокруг отравления Скрипаля.
В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов высказал мнение, что в Варшаве действуют в ущерб собственным интересам, выполняя определенный заказ из-за океана.
"То, что Польша требует от Германии прекратить строительство "Северного потока-2", говорит о том, в каком унизительном положении находится польское государство. Надо честно признать, что Польша выступает американским лакеем. И в данном случае она действует даже против собственных экономических интересов. Потому что ее интерес состоит в том, чтобы получать немецкие подряды и быть распределителем российского газа вместо Германии – это моментально повысило бы статус польского государства во всей Европе. Но поляки этого не делают, и понятно почему. Потому что есть только ширма польской национальной политики, а на самом деле они просто выполняют определенные заказы из-за океана. Это, конечно, унизительно. Польша ничего не выигрывает, и, скорее всего, ничего не добьется. Потому что Германия увидит в подобных заявлениях Польши и некоторых других государств, где американское влияние очень велико, необходимость пересмотреть конструкцию Европы. Ведь, как ни странно, пересматривать Европейский союз могут начать не страны типа Греции или Испании, а именно Германия", – сказал Василий Колташов.
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