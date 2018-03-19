МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Bild призвал Евросоюз ввести санкции в отношении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

"Важно, чтобы были санкции против тех, кто продвигает проекты Путина за рубежом. Герхард Шредер является самым важным лоббистом для Путина во всем мире. Поэтому следует изучить, каким образом ЕС может действовать в этой ситуации", — заявил Климкин.

Ранее Шредер сообщил, что не станет пересматривать свое отношение к Владимиру Путину, несмотря на связанную с этим критику в Германии в свой адрес.

"Почему я должен (пересматривать отношение к Путину)? Это основано на личной дружбе. Это меньше всего связано с политикой. Скорее всего, это отношение людей друг к другу. Я не собираюсь этого менять. Я вынужден иметь дело с критикой, которую я испытываю в Германии. Это для меня не проблема", — заявил немецкий политик в фильме "Путин".

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. В сентябре прошлого года он был избран в состав совета директоров "Роснефти".