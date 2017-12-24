Шредер рассказал о дружбе с Путиным

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер рассказал в интервью газете Rheinische Post о работе в "Роснефти", а также об отношении к Владимиру Путину.

По словам Шредера, председательствовать в совете директоров российской нефтяной фирмы — "увлекательная задача" и деньги тут особо не важны.

"И знаете что: если бы я заседал в совете директоров американской фирмы, а не российской, все бы сказали: ну и прекрасно. В этой критике есть некоторая доля лицемерия", — отметил он.

Шредер подчеркнул, что хорошие отношения с "Роснефтью" и с Россией в целом — в интересах Европы, и Германия в итоге ощутит пользу от них.

Журналист Rheinische Post отметил, что "Роснефть" находится под санкциями. Шредер в ответ заявил, что против них и что, на его взгляд, в конечном итоге они будут сняты.

Бывший канцлер также подтвердил, что они с Путиным друзья.

"Да, так и есть. И так и будет. Я доверяю Владимиру Путину", — заявил он.

Шредер объяснил, что дружба подразумевает возможность делиться своим мнением и высказывать критику, но исключительно с глазу на глаз. При этом он признал, что, возможно, не все знает о российском президенте, потому что "у всех есть секреты".

С точки зрения Шредера, сближение России и Германии невозможно без Путина. "Управлять Россией — непростая задача. Скорее вы должны исходить из того, что после Путина лучше не будет. Шагом к сближению могло бы быть постепенное снятие обоюдных санкций", — пояснил он.

О том, что Шредер возглавит совет директоров "Роснефти", стало известно в сентябре. Сам бывший федеральный канцлер в беседе с журналистами заявил, что очень рад этому назначению.