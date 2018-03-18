Британия пообещала предоставить ОЗХО материалы по "делу Скрипаля"

ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости. Великобритания планирует в понедельник представить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы отравляющего вещества по делу Сергея Скрипаля и его дочери, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Завтра мы представим образцы этого вещества", — сказал он, выступая в программе в воскресном шоу Эндрю Марра.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".