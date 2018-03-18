Борис Джонсон назвал ответные меры России бесполезными

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал "бесполезными" ответные действия Москвы на высылку 23 российских дипломатов. Его слова передает телеканал SkyNews.
Ранее МИД России сообщил, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет Генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность общественной организации Британский совет.
"Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы", — заявил Джонсон.
Министр назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "ударом в спину" Великобритании за то, что она "твердо противостоит ужасному поведению" Кремля. Джонсон отметил, что поддержку Лондону выразили лидеры Германии, Франции и США.