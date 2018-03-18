РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Расизм наоборот. У белых фермеров в Южной Африке отбирают землю

08:0018.03.2018
015211
© AFP 2018 / Gulshan KhanФермер в городе Тзанеен, ЮАРФермер в городе Тзанеен, ЮАР
© AFP 2018 / Gulshan Khan

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В Южно-Африканской Республике скандал — парламент предлагает экспроприировать землю у фермеров. Причем ни политики, ни СМИ не скрывают, что речь идет о белых фермерах — землевладельцах европейского происхождения. Если такая кампания действительно начнется, самая экономически развитая страна Африки может повторить судьбу соседнего Зимбабве, где подобная реформа ввергла экономику в тяжелейший кризис.

Настало "время справедливости"

Колбасные изделия. Архивное фото
© Depositphotos / omur12
Вспышку смертельно опасной болезни в ЮАР вызвали мясные колбасы
Депутаты южноафриканского парламента проголосовали за подготовку законопроекта об экспроприации земельных участков у белых фермеров без выплаты им компенсаций. Принятие такого закона потребует изменения конституции страны.

Чернокожие южноафриканцы, составляющие 79% населения ЮАР, владеют лишь 1,2% сельскохозяйственных угодий и менее чем 7% земельных участков в населенных пунктах. С момента окончания апартеида в 1994 году белые фермеры передали им всего 8% земель.

© AFP 2018 / Francois Xavier Marit Сбор картофеля на ферме в окрестностях Претории
© AFP 2018 / Francois Xavier Marit
Сбор картофеля на ферме в окрестностях Претории

"Время уговоров кончилось — настало время справедливости", — заявил в парламенте лидер большинства — партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) — Джулиус Малема. Он подчеркнул, что речь идет не о мести белому населению, а лишь о сохранении достоинства черных граждан.

"Мы не стремимся к угнетению белых, мы просто хотим исправить историческую несправедливость", — сказал журналистам заместитель министра по делам сельских районов и земельной реформы Мсебиси Скватча.

"Джулиус Малема и его соратники распространяют ложь, когда утверждают, что белые отобрали у них землю. Большинство чернокожих ЮАР такие же "оккупанты", как и белые: они пришли из других регионов Африки, как белые — из Европы. А политика сегодняшних властей — не более чем обыкновенный черный расизм", — утверждает Калли Крил, генеральный директор AfriForum — неправительственной некоммерческой организации, защищающей права белого меньшинства в ЮАР.

По его словам, единственное коренное население страны — койсаны, группа народов Южной Африки, включающая бушменов и готтентотов. И они, и все остальные граждане республики абсолютно равны в правах независимо от цвета кожи. Кроме того, в ЮАР существует законная процедура реституции земли, которой могут воспользоваться те, кто в состоянии доказать, что они нелегально лишились своих наделов, напоминает Калли Крил.

Сирил Рамапоса. Архивное фото
© AP Photo
Президент ЮАР объявил о перестановках в правительстве

Парламентарии способны изменить конституцию страны, но ведь есть еще международное право. А 17-я статья Всеобщей декларации прав человека гласит: никого нельзя лишать своего имущества без всяких на то оснований, уточняет адвокат Анна Гранова из Претории.

"Ирония в том, что в 1948 году, когда ООН принимала эту декларацию, ЮАР была одной из немногих стран, отказавшихся ее подписать. Тогда власти Южной Африки нарушали все права человека, в том числе право на собственность. А сегодня демократически избранные президент и парламент собираются намеренно нарушить эту общепринятую норму международного права", — говорит юрист.

CC BY-SA 4.0 / Eduandup / Kallie Kriel spreek Tukkies-studente toe tydens die #AfrikaansMustFall optogte. AfriForum het studente sterk standpunt ingeneem teen die afskaffing van Afrikaanse onderrig op Tukkies.Генеральный директор AfriForum Калли Крил
CC BY-SA 4.0 / Eduandup / Kallie Kriel spreek Tukkies-studente toe tydens die #AfrikaansMustFall optogte. AfriForum het studente sterk standpunt ingeneem teen die afskaffing van Afrikaanse onderrig op Tukkies.
Генеральный директор AfriForum Калли Крил

"Белые фермеры в панике"

Калли Крил считает, что экспроприация земель, если она состоится, должна быть осуждена мировым сообществом — так же, как в свое время осудили апартеид. По мнению Анны Грановой, именно из-за всеобщего многолетнего осуждения апартеида рассчитывать на вмешательство международных организаций сейчас не приходится — действия властей ЮАР воспримут как устранение последствий расовой дискриминации.

"Что касается реакции внутри страны, то общественный раскол только усилился. Большинство чернокожих граждан ждет закона с нетерпением, и хотя поправки в конституцию еще не приняты, уже зафиксированы случаи силового захвата земли. Белые фермеры в панике, цены на землю упали. Многие готовятся к эмиграции", — рассказывает Анна Гранова.

Фермеры могут провести акции протеста по всей стране. Однако из-за их малочисленности (на белых приходится менее 9% населения ЮАР) и ввиду отсутствия серьезной международной поддержки шансов на успех мало, считает она.

Будет как в Зимбабве

Президент Сирил Рамафоса заявил, что изгнание белых фермеров с их наделов повысит объемы производства сельхозпродукции в стране. Калли Крил убежден в обратном: в ЮАР, где агросектор — важнейшая часть экономики, экспроприация земли обернется масштабным экономическим кризисом, от которого пострадает все население, включая новых землевладельцев. С таким прогнозом согласна и Анна Гранова.

© Фото из личного архива Анны ГрановойАнна Гранова, адвокат из Претории, Южно-Африканская Республика
© Фото из личного архива Анны Грановой
Анна Гранова, адвокат из Претории, Южно-Африканская Республика

"В стране уже действует программа по передаче земли, подразумевающая, в частности, государственную помощь. Так вот, почти все фермерские хозяйства, сменившие владельцев, пришли в негодность. В предлагаемом же сейчас законопроекте о госпомощи ни слова. То есть — отобрать, а что делать дальше, пока неважно", — говорит адвокат.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Страны Африки в ООН осудили заявление Трампа о "странах-гадюшниках"

И она, и Крил ссылаются на опыт соседнего государства — Зимбабве. В 2000 году в условиях ухудшения экономической ситуации парламент этой страны принял поправки к конституции — о безвозмездном изъятии земли у белых фермеров. Земля перешла в государственную собственностью, чернокожие граждане могли арендовать ее на срок до 99 лет, а потомки белых колонистов — не больше чем на пять. В считаные месяцы число фермерских хозяйств сократилось в 15 раз, аграрное производство упало, в 2008 году инфляция выросла астрономически — на 231 миллион процентов. Страна оказалась под западными санкциями, лишилась иностранных инвестиций и поддержки международных финансовых организаций.

В ноябре прошлого года в Зимбабве произошел военный переворот, президента Роберта Мугабе сместили. Сменивший его Эммерсон Мнангава первым делом уравнял всех граждан в земельном вопросе — белым также разрешили арендовать наделы на 99 лет. Но выбраться из кризиса это пока не помогло, безработица в стране превышает 80%.

© AP PhotoВоенная техника в столице Зимбабве Хараре. 16 ноября 2017
© AP Photo
Военная техника в столице Зимбабве Хараре. 16 ноября 2017

"Нас ждет та же судьба. Непосредственным результатом реформ будет поляризация общества и пересыхание потока столь необходимых стране иностранных инвестиций. Никакие инвесторы не вкладывают средства туда, где нет уважения к правам собственности. В конечном итоге это разрушит экономику Южной Африки, приведет к такой же крайней бедности, как в Зимбабве с его тотальной безработицей. Разница в том, что из Зимбабве люди бежали в Южную Африку после того, как Мугабе уничтожил их страну, а вот южноафриканцам бежать некуда", — говорит Калли Крил.

Затеянная кампания по экспроприации земель, считает он, — результат неудачных решений правительства из-за коррупции и некомпетентности. Белые фермеры — в основном потомки поселенцев, обосновавшихся здесь еще в середине XVII века и отстоявших независимость страны в войнах с английскими колонизаторами. Их, по словам Крила, просто "назначили козлами отпущения".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена