Расизм наоборот. У белых фермеров в Южной Африке отбирают землю

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В Южно-Африканской Республике скандал — парламент предлагает экспроприировать землю у фермеров. Причем ни политики, ни СМИ не скрывают, что речь идет о белых фермерах — землевладельцах европейского происхождения. Если такая кампания действительно начнется, самая экономически развитая страна Африки может повторить судьбу соседнего Зимбабве, где подобная реформа ввергла экономику в тяжелейший кризис.

Настало "время справедливости"

Депутаты южноафриканского парламента проголосовали за подготовку законопроекта об экспроприации земельных участков у белых фермеров без выплаты им компенсаций. Принятие такого закона потребует изменения конституции страны.

Чернокожие южноафриканцы, составляющие 79% населения ЮАР, владеют лишь 1,2% сельскохозяйственных угодий и менее чем 7% земельных участков в населенных пунктах. С момента окончания апартеида в 1994 году белые фермеры передали им всего 8% земель.

"Время уговоров кончилось — настало время справедливости", — заявил в парламенте лидер большинства — партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) — Джулиус Малема. Он подчеркнул, что речь идет не о мести белому населению, а лишь о сохранении достоинства черных граждан.

"Мы не стремимся к угнетению белых, мы просто хотим исправить историческую несправедливость", — сказал журналистам заместитель министра по делам сельских районов и земельной реформы Мсебиси Скватча.

"Джулиус Малема и его соратники распространяют ложь, когда утверждают, что белые отобрали у них землю. Большинство чернокожих ЮАР такие же "оккупанты", как и белые: они пришли из других регионов Африки, как белые — из Европы. А политика сегодняшних властей — не более чем обыкновенный черный расизм", — утверждает Калли Крил, генеральный директор AfriForum — неправительственной некоммерческой организации, защищающей права белого меньшинства в ЮАР.

По его словам, единственное коренное население страны — койсаны, группа народов Южной Африки, включающая бушменов и готтентотов. И они, и все остальные граждане республики абсолютно равны в правах независимо от цвета кожи. Кроме того, в ЮАР существует законная процедура реституции земли, которой могут воспользоваться те, кто в состоянии доказать, что они нелегально лишились своих наделов, напоминает Калли Крил.

Парламентарии способны изменить конституцию страны, но ведь есть еще международное право. А 17-я статья Всеобщей декларации прав человека гласит: никого нельзя лишать своего имущества без всяких на то оснований, уточняет адвокат Анна Гранова из Претории.

"Ирония в том, что в 1948 году, когда ООН принимала эту декларацию, ЮАР была одной из немногих стран, отказавшихся ее подписать. Тогда власти Южной Африки нарушали все права человека, в том числе право на собственность. А сегодня демократически избранные президент и парламент собираются намеренно нарушить эту общепринятую норму международного права", — говорит юрист.

"Белые фермеры в панике"

Калли Крил считает, что экспроприация земель, если она состоится, должна быть осуждена мировым сообществом — так же, как в свое время осудили апартеид. По мнению Анны Грановой, именно из-за всеобщего многолетнего осуждения апартеида рассчитывать на вмешательство международных организаций сейчас не приходится — действия властей ЮАР воспримут как устранение последствий расовой дискриминации.

"Что касается реакции внутри страны, то общественный раскол только усилился. Большинство чернокожих граждан ждет закона с нетерпением, и хотя поправки в конституцию еще не приняты, уже зафиксированы случаи силового захвата земли. Белые фермеры в панике, цены на землю упали. Многие готовятся к эмиграции", — рассказывает Анна Гранова.

Фермеры могут провести акции протеста по всей стране. Однако из-за их малочисленности (на белых приходится менее 9% населения ЮАР) и ввиду отсутствия серьезной международной поддержки шансов на успех мало, считает она.

Будет как в Зимбабве

Президент Сирил Рамафоса заявил, что изгнание белых фермеров с их наделов повысит объемы производства сельхозпродукции в стране. Калли Крил убежден в обратном: в ЮАР, где агросектор — важнейшая часть экономики, экспроприация земли обернется масштабным экономическим кризисом, от которого пострадает все население, включая новых землевладельцев. С таким прогнозом согласна и Анна Гранова.

© Фото из личного архива Анны Грановой Анна Гранова, адвокат из Претории, Южно-Африканская Республика © Фото из личного архива Анны Грановой Анна Гранова, адвокат из Претории, Южно-Африканская Республика

"В стране уже действует программа по передаче земли, подразумевающая, в частности, государственную помощь. Так вот, почти все фермерские хозяйства, сменившие владельцев, пришли в негодность. В предлагаемом же сейчас законопроекте о госпомощи ни слова. То есть — отобрать, а что делать дальше, пока неважно", — говорит адвокат.

И она, и Крил ссылаются на опыт соседнего государства — Зимбабве. В 2000 году в условиях ухудшения экономической ситуации парламент этой страны принял поправки к конституции — о безвозмездном изъятии земли у белых фермеров. Земля перешла в государственную собственностью, чернокожие граждане могли арендовать ее на срок до 99 лет, а потомки белых колонистов — не больше чем на пять. В считаные месяцы число фермерских хозяйств сократилось в 15 раз, аграрное производство упало, в 2008 году инфляция выросла астрономически — на 231 миллион процентов. Страна оказалась под западными санкциями, лишилась иностранных инвестиций и поддержки международных финансовых организаций.

В ноябре прошлого года в Зимбабве произошел военный переворот, президента Роберта Мугабе сместили. Сменивший его Эммерсон Мнангава первым делом уравнял всех граждан в земельном вопросе — белым также разрешили арендовать наделы на 99 лет. Но выбраться из кризиса это пока не помогло, безработица в стране превышает 80%.

© AP Photo Военная техника в столице Зимбабве Хараре. 16 ноября 2017 © AP Photo Военная техника в столице Зимбабве Хараре. 16 ноября 2017

"Нас ждет та же судьба. Непосредственным результатом реформ будет поляризация общества и пересыхание потока столь необходимых стране иностранных инвестиций. Никакие инвесторы не вкладывают средства туда, где нет уважения к правам собственности. В конечном итоге это разрушит экономику Южной Африки, приведет к такой же крайней бедности, как в Зимбабве с его тотальной безработицей. Разница в том, что из Зимбабве люди бежали в Южную Африку после того, как Мугабе уничтожил их страну, а вот южноафриканцам бежать некуда", — говорит Калли Крил.

Затеянная кампания по экспроприации земель, считает он, — результат неудачных решений правительства из-за коррупции и некомпетентности. Белые фермеры — в основном потомки поселенцев, обосновавшихся здесь еще в середине XVII века и отстоявших независимость страны в войнах с английскими колонизаторами. Их, по словам Крила, просто "назначили козлами отпущения".