Меркель и Си Цзиньпин призвали углубить партнерство между ФРГ и Китаем

БЕРЛИН, 17 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин поздравили друг друга с переизбранием в ходе телефонного разговора и призвали к углублению стратегического партнерства между Берлином и Пекином, сообщила в субботу пресс-служба кабмина ФРГ.

"Оба (лидера) подчеркнули тесную связь между Германией и Китаем и призвали к дальнейшему углублению стратегического партнерства между странами. Канцлер пригласила китайский кабмин на межправительственные консультации в Берлин в этом году, председатель КНР пригласил канцлера посетить Китай", — говорится в сообщении.

Оба лидера также обсудили проблему избытка мощностей в сталелитейной промышленности, договорившись "продолжить поиск решения в рамках G20", подчеркнули необходимость "тесного международного сотрудничества в области торговли", добавили в пресс-службе.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, дополняется в сообщении.