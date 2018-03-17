Лукашенко заявил о наивысшем уровне партнерства Белоруссии и Китая

МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

В субботу утром депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок.

"Под вашим мудрым руководством народ Китая уверенно реализует в духе идеи о "социализме с китайской спецификой в новую эпоху" грандиозные "цели двух столетий", направленные на рост благосостояния граждан и осуществление мечты о великом возрождении нации", — процитировали поздравление в пресс-службе.

Лукашенко отметил, что партнерство между странами достигло наивысшего уровня развития в истории двусторонних отношений. "Благодаря конструктивному диалогу, взаимному доверию и уважению интересов друг друга мы сумели заложить прочный фундамент для эффективной реализации намеченных совместных проектов", — подчеркнул он.

Президент также выразил уверенность в успехе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет под председательством Си Цзиньпина в городе Циндао. По его мнению, форум без сомнения станет важной вехой в работе этого влиятельного международного объединения.

"Надеюсь на возможность нашей встречи в рамках саммита, а также приглашаю вас посетить Беларусь в любое удобное время", — отметил глава белорусского государства.

Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья и неизменных успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Китая и укрепления дружественных белорусско-китайских отношений.