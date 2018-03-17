Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Президент России Владимир Путин направил телеграмму Си Цзиньпин, в которой горячо поздравил его переизбранием на пост председателя КНР", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок.