Порошенко и его друзья инвестируют деньги в Россию, заявили в Раде

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. У Петра Порошенко и его окружения остаются экономические связи с Россией, заявил депутат Верховной рады Виктор Балога в эфире телеканала NewsOne.

"Президент Украины дает пример инвестировать в Россию. Друзья президента вкладывают средства в активы России", — сказал он.

При этом в украинском правительстве звучат заявления о прекращении экономических отношений с Россией, однако все они — лишь обман, подчеркнул парламентарий.

По мнению Балоги, Украина не должна подходить к вопросу о торговле с Россией "однобоко". Однако торговать "танками, ракетами, оружием или оборудованием, которое может убить украинца или нашего военного" с Москвой не следует, считает он.

Корпорация Roshen, принадлежащая Порошенко, владеет Липецкой кондитерской фабрикой в России. В январе прошлого года ее работа была остановлена по политико-экономическим причинам.

В феврале 2018 года СМИ сообщили о наличии у украинского президента еще двух предприятий в России: завода по производству крахмала и фирмы, занимающейся выращиванием зерна.