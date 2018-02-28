МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко владеет в России не только кондитерской фабрикой в Липецке, но и другими предприятиями, утверждает телеканал "1+1".

Крахмал и зерно

По данным журналистов, среди "тайных активов" украинского президента, называющего Россию агрессором, оказался завод по производству крахмала в Липецкой области и фирма "Лакигрей", занимающаяся выращиванием зерна.

В 2015 году эти предприятия принесли Порошенко 700 тысяч долларов, говорится в расследовании. При этом, как утверждают авторы материала, после признания России "страной-агрессором" президент Украины не отказался от права собственности на указанный бизнес — компании не были проданы, связанные с ними юрлица продолжают существовать.

Неназванный источник телеканала в холдинге "Укрпроминвест-Агро" подтвердил сведения об этих активах и пояснил, что крахмальный завод переоформлен на офшорную компанию, связанную с Порошенко. В администрации президента Украины отрицают эту информацию.

Лучше бы "сгнил"

В "Укрпроминвест-Агро" сообщения о тайных активах Порошенко назвали "информационной атакой". В официальном заявлении компания заверила, что не действует на территории России "прямо или косвенно".

В январе 2017 года корпорация Roshen, принадлежащая Порошенко, объявила об остановке работы Липецкой кондитерской фабрики по политико-экономическим причинам. Летом того же года в компании сообщили, что предприятие законсервировано, а торговый дом прекратил свою работу.

В феврале нынешнего года гендиректор Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что активы фабрики обесценились и что он не против, чтобы завод "сгнил", если его не удастся продать по рыночной цене.

Продажей кондитерского бизнеса Порошенко занимается инвесткомпания Rotschild. Долю украинского президента передали в независимый слепой трастовый фонд.