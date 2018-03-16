Глава МИД Британии обвинил Путина в организации отравления Скрипаля‍

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что Владимир Путин мог лично распорядиться отравить Сергея Скрипаля, сообщил телеканал Sky News.

При этом Джонсон не привел никаких доказательств в поддержку своего заявления.

"Мы считаем, вероятнее всего, это было его (Путина. — Прим. ред.) решение отдать распоряжение о применении вещества нервно-паралитического действия на улицах Великобритании, на улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лондон неоднократно заявлял, что Россия может быть причастна к инциденту. Москва это категорически отрицает.

​Дело Скрипаля

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Москва хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон вышлет 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты на высшем уровне, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.

В российском МИД назвали действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения "абсолютно сумасшедшими". В ведомстве отметили, что Москва в ближайшее время подготовит адекватный ответ на действия Лондона, в том числе вышлет британских дипломатов.