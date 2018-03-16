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"Отойти и заткнуться": министр обороны Великобритании дал совет России

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (347)
13:5716.03.2018
(обновлено: 14:03 16.03.2018)
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© AFP 2018 / Oli ScarffГэвин Уильямсон. Архивное фотоГэвин Уильямсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Oli Scarff

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. При этом он сказал, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Российские дипломаты высмеяли статью в Telegraph о "растущей угрозе"
"Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери", — добавил Уильямсон.

Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению, а глава МИД Сергей Лавров назвал все обвинения чушью.

Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению и заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии. Москва планирует ответить зеркально.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

"Образования не хватает"

Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / PA/Steve Parsons
Лондон беспричинно ссорится с Москвой после Солсбери, заявили в посольстве
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал высказывание Уильямсона.

"Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает", — отметил дипломат.

В свою очередь, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что слова министра обороны Великобритании говорят о том, что Лондон нервничает и стране есть, что скрывать.

Как считает посол в Лондоне Александр Яковенко, заявления британских официальных лиц хамские и похожи на "базарную ругань".

Гэвин Уильямсон на 10 Даунинг-стрит в Лондоне
© AFP 2018 / Glyn Kirk
"Базарная хабалка": британский министр как зеркало провокации
"Мы никогда не становились на одну доску с ними по той простой причине, что у нас существует совершенно другая политическая культура", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что высказывания Уильямсона свидетельствуют о деградации политического руководства королевства.

В российском Минобороны в свою очередь отметили, что заявление Уильямсона — "риторика базарной хабалки". По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, такие высказывания британского министра "замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции".

Он добавил, что выпад главы британского Минобороны в адрес России лишь подтверждает ничтожность всех обвинений Лондона и полное ничтожество самих "обвинителей".

Реакция российских парламентариев

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Британию отравили элитным ядом. И она обречена
Российские депутаты и сенаторы также прокомментировали грубые высказывания министра обороны Британии. Так, депутат Юрий Швыткин назвал слова Уильямсона бредом сумасшедшего.

"Люди, которые делают такие заявления, просто сошли с ума", — заявил он

По его словам, это говорит об отсутствии диалога между странами.

Его коллега Александр Шерин сравнил поведение Великобритании с шакалом Табаки из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга.

"Это самые главные провокаторы, которые работают исподтишка. В свое время они вместе со своими дружками-американцами спровоцировали русско-японскую войну. И когда им выставляют требования предъявить какие-то факты, они никогда их предъявить не могли", — добавил он.

Исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 марта 2018
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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"Мы найдем вас, мы убьем вас". Песнь песней британской дипломатии
По его мнению, отрицательные оценки представителей Лондона в адрес России не следует воспринимать всерьез.

Депутат Ирина Яровая предложила Уильямсону выпить чаю с молоком и успокоиться.

"Ощущение, что насмотрелся низкопробных боевиков и копирует поведение то ли ковбоя, то ли вышибалы в баре", — добавила она.

Депутат отметила, что Россия не та страна, в отношении которой можно так себя вести.

Сенатор Франц Клинцевич упрекнул британского министра в непрофессионализме.

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AFP 2018 / Geoff Caddick
Язык дипломатии: британский министр посоветовал России "заткнуться"
"Высказывания, к которым прибег Гэвин Уильямсон, беспрецедентны для министра обороны крупной страны. <…> Это — позор Великобритании. Невозможно себе представить, чтобы нечто подобное публично произнес бы министр обороны России", — добавил он.

Перешли к хамству

Лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков в эфире радио Sputnik отметил, что в Лондоне от голословных обвинений перешли к хамству.

Он подчеркнул, что это уже не первый раз в истории, когда Великобритания начинала "громко и безосновательно обвинять Россию и даже бряцать оружием".

"Каждый раз это заканчивалось после того, как Россия давала спокойный, адекватный ответ", — заключил Стариков.

 

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