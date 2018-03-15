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Политик: от голословных обвинений в Лондоне плавно перешли к хамству

16:4915.03.2018
(обновлено: 16:51 15.03.2018)
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© AFP 2018 / Oli ScarffГлава Минобороны Великобритании Гэвин УильямсонГлава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон
© AFP 2018 / Oli Scarff
Глава британского Минобороны грубо высказался в адрес России, рекомендовав ей "отойти и заткнуться". В эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков прокомментировал это заявление.

Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией этих ответных мер.

"Что мы сделаем – мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", – сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле. Трансляция выступления велась на местных телеканалах.

Флаг Великобритании у здания посольства в Москве
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Политолог о высылке британских дипломатов: в Лондоне не ценят иных подходов
Уильямсон также заявил, что Лондон внимательно оценит ответные шаги России.

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, слова Уильямсона говорят о том, что Лондону есть что скрывать.

"А что еще может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", – написала Захарова на своей странице в Facebook. 

В эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков отметил, что в Лондоне от голословных обвинений перешли к хамству.

"Хамство обычно начинается, когда заканчиваются какие-либо аргументы. Но со стороны деятелей Великобритании мы слышим голословные обвинения, которые плавно перешли в хамство. Мне хотелось бы отметить следующий факт: в столице Великобритании неизвестным химическим веществом была отравлена гражданка России. Думаю, стоит потребовать объяснений от правительства Ее Величества, почему государство, которое называет себя демократическим, не может обеспечить безопасность не только своих граждан, но и граждан других государств", – сказал Николай Стариков. 

Кроме того, продолжил он, не раз в истории взаимоотношений наших стран были случаи, когда Великобритания начинала громко и безосновательно обвинять Россию и даже бряцать оружием.

"Каждый раз это заканчивалось после того, как Россия давала спокойный, адекватный ответ. Лучше всего на эту тему высказался император Александр III. После очередной вспышки русофобии в Лондоне, когда Великобритания требовала наказания генерала Комарова, Александр III написал на депеше из дипломатического ведомства: "Нечего с ними разговаривать!". Мне кажется в этом спокойном, выверенном ключе и должна работать с англичанами наша дипломатия сегодня. Нечего с ними разговаривать!", – сказал Николай Стариков.     

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Политолог о "деле Скрипаля": в Лондоне пытаются "перевести стрелки"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов и приостанавливает все двусторонние контакты с РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов, и произойдет это скоро.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

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