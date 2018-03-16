Казахстан и ЕС разработают схему реализации соглашения о партнерстве

АЛМА-АТА, 16 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с главой представительства Евросоюза в Астане послом Траяном Христеа для обсуждения перспектив дальнейшего развития отношений между Казахстаном и ЕС, сообщила в пятницу пресс-служба МИД республики.

"Стороны согласились с необходимостью приступить к разработке дорожной карты, которая будет отражать совместные шаги по имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подписанного в Астане 21 декабря 2015 года", — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент соглашение находится в режиме временного применения до его ратификации всеми 28 государствами-членами ЕС: при этом 23 государства ЕС и Европарламент уже утвердили его, указывается в пресс-релизе.

Кроме того, Абдрахманов и Христеа рассмотрели перспективные направления взаимодействия в сфере взаимосвязанности и развития транспортно-логистических связей на евразийском континенте, а также позитивные тенденции в сотрудничестве между государствами Центральной Азии. Глава представительства ЕС сообщил о разрабатываемой Евросоюзом стратегии по взаимосвязанности между Европой и Азией, которую планируется утвердить до саммита форума "Азия-Европа" в октябре этого года.

Также, по его словам, продолжается процесс выработки новой стратегии ЕС по Центральной Азии, в котором активно участвуют страны региона, включая Казахстан. Предполагается, что новая стратегия ЕС будет принята в начале второго полугодия 2019 года.