Бывший разведчик заявил, что Скрипаля отравили непрофессионалы

ТАЛЛИН, 15 мар — РИА Новости, Алексей Тоом. Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ни по каким признакам не похоже на работу спецслужб. Об этом Sputnik Эстония заявил генерал-лейтенант советской военной разведки в отставке Виллем Роода.

По словам Роода, Скрипаль в свое время обладал доступом к очень серьезным сведениям, включая агентурные, о кадрах военной разведки. Он выдал британцам десятки людей, которые могли от этого серьезно пострадать. В этой связи у Скрипаля возможно остались личные враги, ненавидящие его до такой степени, что решились на убийство.

Впрочем, как отмечает генерал, выбор времени и места покушения, орудие убийства и само его исполнение, ставят под сомнение и эту версию. По его словам, попытка убийства предпринята явно не профессионалами или же профессионалами, которые добивались вовсе не смерти Скрипаля, а международного скандала.

Если отталкиваться от сомнительной версии личной мести бывших коллег Скрипаля, то покушавшийся должен быть связан с разведкой. Человеком, способным раздобыть редкую отраву и обладающим достаточной специальной подготовкой, чтобы ее применить, считает Роода.

В то же время, военная разведка никогда не использовала какие-либо экзотические яды или радиоактивные вещества для тайного устранения врагов, говорит Виллем Роода. Яд "Новичок" состоял в прошлом на вооружении советской армии, но для тайных операций никогда не использовался, поскольку не отвечал требованиям военной разведки. У спецслужб всех крупных стран мира есть намного более "удобные" и практически не выявляемые средства устранения неугодных.

К тому же, у России и ее спецслужб, включая военную разведку, не могло быть причин для вынесения Скрипалю заочного смертного приговора и приведения его в исполнение, считает отставной генерал. Во-первых, потому что это незаконно и кто-то наделенный властью должен был бы принять тайное решение о совершении преступления, которое обязательно откроется. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Во-вторых, Скрипаль никому, как уже отмечали в Москве, не был нужен. Единственной причиной для его "устранения" могла бы быть только явная, неизбежная и очень серьезная угроза интересам страны со стороны "приговоренного". Но в этом случае Скрипаль давно был бы мертв.

Виллем Роода полностью исключает версию мести со стороны государства или спецслужб. Эксперт считает, что теоретически какие-либо россияне из числа бывших сотрудников спецслужб могли быть открыто или втемную привлечены к этой акции. Но сделано все это было явно с целью политической провокации. И ее авторов следует искать вовсе не в Москве.

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