В Испании и Португалии изъяли крупную партию кокаина

МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании и Португалии провели совместную операцию, в ходе которой была изъята крупная партия наркотиков – более двух с половиной тонн кокаина, сообщили в Национальной полиции Испании.

Задержаны десять членов преступной группировки, занимавшейся переправкой наркотиков из Латинской Америки в Европу.

В автомобилях с двойным дном были обнаружены 800 кг кокаина, когда они пытались пересечь границу между Португалией и Испанией. Большая часть наркотиков была обнаружена в ходе операции на территории Португалии.