В Минобороны назвали заявление Уильямсона "риторикой базарной хабалки"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал "риторикой базарной хабалки" заявление главы оборонного ведомстсва Британии Гэвина Уильямсона в адрес России.
По словам Конашенкова, такие высказывания Уильямсона "замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции".
Он добавил, что выпад главы Минобороны Британии в адрес России лишь подтверждает ничтожность всех обвинений Лондона и полное ничтожество самих "обвинителей".
Конашенков отметил, что к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона "у нас давно выработан стойкий иммунитет".
По словам Конашенкова, к таким "хамским выражениям" приходится прибегать из-за отсутствия результатов служебной деятельности.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.Москва назвала это заявление бездоказательной провокацией.