В Майами рухнул пешеходный мост

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших, сообщает Miami Herald.

My Thoughts and prayers go out for those victims in Florida this state has been through a lot we need better and stronger infrastructure. #Miami pic.twitter.com/3xXsJ5s9AU — Mark Kennedy (@MarkKenn4Trump) 15 марта 2018 г.

Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета на юго-западе Майами. Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей.

На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина произошедшего пока неизвестна.

Colapsa puente en #Miami Fl.

Esto sobre peatones y vehículos, se reportan heridos.



VCN Noticias pic.twitter.com/5ippXj8jOZ — Victor Cabrera (@victorcabreramx) 15 марта 2018 г.

Предполагалось, что объект введут в эксплуатацию в 2019 году. Строительство моста велось "инновационным" модульным способом, который призван обезопасить как пешеходов, так и автомобилистов.

Очередную секцию весом в 950 тонн установили в минувшую субботу.