Гражданская гвардия отпустила высокопоставленного каталонского политика

МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Гражданская гвардия отпустила задержанного ранее в четверг высокопоставленного политика, секретаря распространения информации и помощи гражданам женералитета Антони Молонса.

В четверг правоохранительные органы провели обыски в доме Молонса, его кабинете в здании каталонского правительства, а также в помещении общественной организации Omnium Cultural. Во время обысков перед зданием женералитета проходила акция протеста – на площади собрались около двухсот человек, которые требовали "освободить политических заключенных". Так они называют политиков, задержанных до рассмотрения дела по существу в связи с проведением незаконного референдума 1 октября прошлого года о независимости.

Обыски проходили в связи с расследованием незаконного выделения бюджетных средств на проведение рекламной кампании накануне референдума. Только на рекламу в СМИ было потрачено полмиллиона евро, следует из материалов расследования Гражданской гвардии. Всего же "утвержденный бюджет" бывшими каталонскими властями на распространение информации о референдуме составил 2,7 миллиона евро, однако не все средства были потрачены. Гражданская гвардия предполагает, что часть денег пошла на финансирование общественной организации Omnium Cultural.

После обысков Молонс, которого подозревают в незаконном присвоении государственных средств и неподчинении властям, был доставлен в комендатуру Гражданской Гвардии, однако отказался давать показания. Позже он был отпущен до вызова в суд.

Вице-президент Òmnium Cultural Марсель Маури заявил, что организация не получала денег от женералитета. Òmnium призвала граждан выйти вечером на площадь Сан-Жауме, на которой расположен женералитет, на митинг протеста.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость. Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.

Судебные дела возбуждены в отношении около тридцати политиков и бывшего руководства правоохранительных органов Каталонии. Четверо арестованы, бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и ряд советников его распущенного правительства скрываются от испанского правосудия в Бельгии.