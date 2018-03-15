Британия, Франция, Германия и США обвинили Россию в отравлении Скрипаля‍

ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости, Мария Табак. Лидеры Франции, Великобритании, США и Германии убеждены в том, что другого "правдоподобного" объяснения инцидента в Солсбери, помимо "российского следа", не существует.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

"Великобритания подробно проинформировала своих союзников о том, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение. Мы разделяем оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет, и отмечаем, что отказ России отреагировать на законное требование британского правительства еще больше подтверждает ее ответственность", — говорится в заявлении лидеров четырех стран, переданном РИА Новости.

Лидеры также отмечают, что их беспокойство возросло еще больше на фоне "и ранее безответственного поведения России".

"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства как члена Совбеза ООН для сохранения международного мира и безопасности", — говорится в заявлении.