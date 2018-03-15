БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мар – РИА Новости. Родственники моряков с пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан" просят Россию продолжить поиски субмарины при помощи океанографического исследовательского судна ВМФ "Янтарь".

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

"Двенадцать семей-заявителей подписали это обращение (к президенту Владимиру Путину)", — заявил РИА Новости брат одного из членов экипажа Клаудио Родригес.

При этом он сообщил, что через четыре месяца после исчезновения подлодки "Янтарю" указано вести поиски в другом районе, где "Сан-Хуан" находиться просто не может, "Янтарю" не дают искать там, где он хочет, в районе, который расположен более к югу", — сказал Родригес.

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.