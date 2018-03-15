Эксперт оценил угрозу новой дивизии на востоке Польши

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Дивизия, которую хотят сформировать на восточной границе Польши из передислоцированных с запада страны воинских частей, не будет представлять военной опасности для России, как и в целом польская армия; в случае реального столкновения с Вооруженными силами РФ это войско "получит по зубам", считает бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на совещании руководства ведомства в четверг заявил, что "в рамках ключевого для военной безопасности Польши усиления восточной стены мы планируем передислокацию части вооруженных сил с запада на восток". "Моей целью является создание в восточной Польше новой дивизии профессиональной армии", — сказал он.

Присутствовавший на совещании президент страны Анджей Дуда отметил, что основным противником Польша рассматривает Россию. "Россия показывает, что готова применить военную силу для достижения своих целей", — заявил Дуда.

При этом глава польского государства вспомнил белорусско-российские учения "Запад-2017", которые, по его словам, моделировали "полномасштабный конфликт с НАТО, ареной которого должна стать Польша и страны Балтии".

"Пусть передислоцируют, формируют дивизии на границе. Польская армия — это абсолютно ничего с военной точки зрения. Ну, передислоцируют они свою дивизию с запада на восток. Что, они на нас нападать будут? Если хочется получить по зубам, по голове — пусть нападут", — заявил РИА Новости в четверг Бужинский.

По его мнению, "НАТО на нас нападать не будет, это точно".

"Что касается стран Балтии и Польши — я не психиатр и не компетентен в обсуждении фобий. Польша почему-то считает себя вожделенным объектом для нападения со стороны России. Просто аж до боли, до дрожи в коленках. Так им хочется, чтобы на них кто-нибудь напал… и включил в состав Российской империи", — добавил генерал.

Слова о якобы существующей угрозе со стороны России регулярно звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.