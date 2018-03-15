Эксперт оценил угрозу новой дивизии на востоке Польши

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Дивизия, которую хотят сформировать на восточной границе Польши из передислоцированных с запада страны воинских частей, не будет представлять военной опасности для России, как и в целом польская армия; в случае реального столкновения с Вооруженными силами РФ это войско "получит по зубам", считает бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Присутствовавший на совещании президент страны Анджей Дуда отметил, что основным противником Польша рассматривает Россию. "Россия показывает, что готова применить военную силу для достижения своих целей", — заявил Дуда.
"Пусть передислоцируют, формируют дивизии на границе. Польская армия — это абсолютно ничего с военной точки зрения. Ну, передислоцируют они свою дивизию с запада на восток. Что, они на нас нападать будут? Если хочется получить по зубам, по голове — пусть нападут", — заявил РИА Новости в четверг Бужинский.
"Что касается стран Балтии и Польши — я не психиатр и не компетентен в обсуждении фобий. Польша почему-то считает себя вожделенным объектом для нападения со стороны России. Просто аж до боли, до дрожи в коленках. Так им хочется, чтобы на них кто-нибудь напал… и включил в состав Российской империи", — добавил генерал.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.