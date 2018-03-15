Силовики обстреляли два села на юге ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли районы населенных пунктов Ленинское и Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 19.55 мск вооруженные силы Украины открыли огонь по направлению Широкино-Ленинское. Произведено шесть выстрелов из БМП-1, а также три выстрела из СПГ. В 20.00 мск ВСУ открыли огонь по направлению Лебединское-Саханка. Выпущено десять мин калибром 120 миллиметров и произведено шесть выстрелов из БМП-1", — заявил представитель ДНР.