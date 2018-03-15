ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался посетить стенд России — почетного гостя на Парижском книжном салоне, который открылся в четверг.

"Нам сообщили из посольства, что получили официальное письмо из Елисейского дворца, в котором говорится, что президент Макрон не посетит наш стенд", — сказал РИА Новости представитель российской делегации Евгений Резниченко.

Ожидалось, что французский лидер примет участие в торжественном открытии стенда.

Посол России во Франции Алексей Мешков выразил сожаление в связи с решением президента республики.

"Естественно, мы сожалеем, что так случилось. Но это наши французские партнеры должны, наконец, понять, кто и какую политику проводит. К сожалению, мы ждали провокаций", — сказал дипломат.

"Меры против России"

Ранее французский лидер заявил, что солидарен с позицией Лондона по "делу Скрипаля" и в ближайшие дни сообщит, какие меры он примет против России из-за инцидента в Солсбери.

Он также поддержал совместное заявление глав США, ФРГ и Великобритании, в котором говорилось, что ответственность за отравление экс-офицера ГРУ и его дочери целиком лежит на Москве.

Комментируя высказывания Макрона, посол отметил, что непосредственная реакция последует только в том случае, если Париж действительно пойдет на обострение отношений с Москвой. "Мы всегда традиционно работаем не с гипотезами какими-то, а с конкретными делами", — сказал он.

Дело Скрипаля

Четвертого марта экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По информации британских правоохранителей, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва. В среду британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает причастность к отравлению экс-офицера ГРУ, МИД в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.