Президента Перу снова подвергнут процедуре импичмента

МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. Конгресс Перу в четверг принял резолюцию, согласно которой снова будет рассмотрен вопрос об импичменте президента Педро Кучински.

По данным Comercio, за эту инициативу проголосовали 87 депутатов, 15 были против и 15 воздержались. Дата рассмотрения импичмента пока не определена. Причиной отстранения от должности названа "моральная недееспособность" главы государства.

Это уже вторая попытка лишить Кучински поста президента. В декабре 2017 года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения главы государства: за импичмент проголосовали только 78 депутатов при необходимом числе в 87.

Кучински подозревают в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.