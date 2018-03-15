ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Пентагон готов к реализации планов Трампа по созданию космических войск, заявила журналистам представитель Пентагона Дана Уайт.

"Мы все согласны, что космос — это область военных действий, и необходимо, чтобы мы доминировали в этой области и расширяли свой потенциал… Мы готовы работать с президентом и с конгрессом, чтобы обеспечить доминирование в данной области", — сказала Уайт.

Ранее Трамп заявил, что у страны может появиться новый род вооруженных сил — космические войска. "Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде", — сказал американский лидер. По его словам, сначала он не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная.

Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе (1967).

США, как и другие страны, развивают различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и (предположительно) противоспутникового военного потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.