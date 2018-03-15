Экс-премьер Словакии Фицо заявил, что не намерен уходить из политики

ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. Ушедший в четверг в отставку с поста премьера Словакии Роберт Фицо заявил журналистам, что не намерен покидать политику.

"Я не собираюсь покидать политику, остаюсь председателем сильнейшей в стране партии "Курс – социальная демократия", которая входит в состав правящей коалиции", — сказал Фицо, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы. При этом Фицо пообещал всячески продвигать в коалиции приоритеты своей партии.

"Как глава сильнейшей партии в республике, я планирую и в дальнейшем гарантировать ясную проевропейскую ориентацию Словакии", — подчеркнул, в частности, Фицо.

По словам экс-премьера, он уверен в силах и профессионализме сменившего его Петера Пеллегрини, которого считает своим личным другом.

"В составе правящей коалиции я сделаю все для того, чтобы новый премьер уже в ближайшее время мог представить президенту конкретные предложения по составу правительства", — сказал Фицо.

Свое решение об уходе в отставку экс-премьер назвал "суверенным", не принятым под чьим-либо давлением.

В среду вечером премьер Роберт Фицо заявил, что в целях разрешения возникшего в стране после убийства журналиста Яна Куциака политического кризиса предложил главе республики свою отставку, условием которой выдвинул сохранение нынешнего коалиционного кабинета и назначение на пост премьера представителя КСД. Словацкий президент Андрей Киска в пятницу принял отставку и назначил новым премьером Петера Пеллегрини.