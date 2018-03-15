В Техасе на химзаводе прогремел взрыв

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. На химическом заводе в техасском городе Крессон произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает WFAA со ссылкой на пожарных.

По данным СМИ, один человек получил серьезные ранения, еще один пропал без вести. На место приехали по меньшей мере четыре машины скорой помощи. Местные власти рекомендуют всем, кто контактировал с дымом от взрыва, обратиться к врачам.

По словам мэра города Боба Корнетта, на химзаводе производят мыло и кислоты.