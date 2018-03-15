Украинские аграрии заблокировали главные дороги

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Общественная организация "Всеукраинский аграрный совет" заявила о том, что представители аграрного бизнеса заблокировали главные автомобильные дороги в девяти областях страны. Сообщение об акции опубликовано на странице организации в Facebook.

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"С 10:30 по 11:30 дороги будут заблокированы в девяти областях: Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Полтавской", — отмечается в сообщении.

Организаторы обещают увеличить масштабы протестов, если власти не примут закон о возмещении НДС при экспорте масличных культур.

На странице объединения в соцсети также отмечается, что в Черкасской области завели уголовное дело против участников акции.