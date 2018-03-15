В Мексике двое погибли и 17 человек ранены при пожаре в доме престарелых

МЕХИКО, 15 мар – РИА Новости. Пожар в доме престарелых в мексиканском городе Монтеррей унес жизни двух человек, еще 17 стариков получили отравления угарным газом и ожоги.
Как сообщает в четверг портал Universal, власти начали следствие по делу о пожаре. По предварительной информации, причиной могло стать короткое замыкание.
Возгорание началось ночью. Жители соседних домов пытались помочь старикам до приезда пожарных и спасателей, однако им помешали крепкие решетки, находившиеся на окнах, и закрытые двери.
При этом комиссия по правам человека штата Нуэво-Леон отмечает, что дом престарелых работал без необходимых на то разрешений.