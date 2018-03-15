Защитник русских школ в Латвии заявил, что его вызвали в полицию

РИГА, 15 мар — РИА Новости. Организатор митингов в защиту русских школ в Латвии Дэги Караев сообщил о том, что его вызвали на разговор в полицию безопасности.

"Только что позвонили с частного номера (не определился) и "официально" вызвали на беседу в полицию безопасности. Я потребовал прислать официальное заказное письмо, потому что не считаю звонок с неизвестного номера от неизвестного человека официальным вызовом", — написал Караев в Facebook.

В полиции безопасности ситуацию не комментируют.

В Латвии проходят митинги и шествия против перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения, в них принимают участие тысячи жителей. В Латвии проживает чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

Сейм Латвии ранее одобрил в двух чтениях перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.