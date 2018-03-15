Савченко рассказала, что имеет право носить оружие

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Депутат парламента Украины Надежда Савченко рассказала, что у нее есть наградное оружие, которое она имеет право носить.
"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер Рады — ред.) после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить… Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов — ред.) в глазах", — приводит слова Савченко интернет-издание LB.ua.
В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата, передает издание.
Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.