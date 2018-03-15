Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами, сообщили СМИ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в четверг депутата Надежду Савченко вывели из зала заседаний парламента из-за "признаков угрозы", а СМИ сообщили, что Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в четверг заявил о "неопровержимых доказательствах" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Парламент исключил Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Сама Савченко несколько дней находилась за границей, а в четверг была на допросе в СБ Украины как свидетель по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве. После допроса она приходила в Раду.

"Вы знаете, что ее (Савченко — ред.) вывели сегодня из зала, была определенная ситуация, которая имела признаки угрозы окружающим, Надежду Савченко попросили выйти из зала", — сказала Луценко журналистам.

Позже украинские СМИ сообщили, что у нее якобы было с собой оружие и гранаты. В частности, интернет-издание LB.ua со ссылкой на нескольких депутатов от фракции "Народный фронт" сообщило, что Савченко заходила в зал с оружием, поэтому ее вывели из зала.

"Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё было несколько гранат и "ствол" (огнестрельное оружие — ред.). Когда наши это поняли, ее вывели из зала", — сказал один из собеседников, не уточнив, однако, дальнейшую судьбу оружия. Издание не приводит фамилию депутата.

Народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Левус подтвердил изданию, что вместе с несколькими другими коллегами по Раде выводил Савченко из сессионного зала.

Сама Савченко позже в комментарии журналистам сказала, что заходила в зал, поработала, а потом ушла. Однако на уточняющий вопрос, было ли у нее оружие и выводили ли ее из зала, она посоветовала журналистам "читать литературу".

Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.