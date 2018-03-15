Президент Словакии назначил новым премьером Петера Пеллегрини

ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. Словацкий президент Андрей Киска принял в четверг отставку премьера Роберта Фицо и поручил формирование правительства 42-летнему Петеру Пеллегрини, который до сих пор занимал пост вице-премьера по вопросам инвестиций и информатизации, а ранее два года был спикером республиканского парламента.

"Состоялась встреча с господином премьером Робертом Фицо, который принес прошение о своей отставке с поста главы правительства. После этого я поручил формирование нового кабинета господину Петеру Пеллегрини, занимавшему до сих пор пост вице-премьера", — сказал президент, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Серьезный политический кризис разразился в Словакии две недели назад после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты. Куциак длительное время вел расследования о связях мафиозных структур с политиками. По словам президента полиции Тибора Гашпара, профессиональная деятельность журналиста рассматривается в ходе расследования в качестве основного мотива убийства.

Президент в конце минувшей недели обвинил правительство в бездействии во время кризиса и заявил о необходимости серьезных перемен в составе кабинета или проведения досрочных парламентских выборов, на проведении которых настаивают и оппозиционные партии. В 50 городах республики в пятницу состоялись массовые антиправительственные митинги, в Братиславе в нем приняли участие около 50 тысяч человек. Многие ораторы требовали отставки главы МВД и главы полиции, у некоторых участников были портреты премьера Роберта Фицо в арестантской робе.

Президент сказал, что после двух недель, прошедших после убийства журналиста Яна Куциака, последовавших массовых протестов граждан, не желающих возврата республики к "диким" 1990-м годам и, одновременно, отрицания политиками своей ответственности за ситуацию, теперь все возвращается к самому началу.

"Атмосфера за эти две недели так обострилась, что ни уход в отставку главы МВД Роберта Калиняка, ни премьера Роберта Фицо не являются для общественности достаточным основанием для того, чтобы прекратить свои протесты", — сказал президент.