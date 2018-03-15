Катар пригласили на конференцию по Афганистану в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 15 мар – РИА Новости. Представители министерства иностранных дел Катара приглашены на международную конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане, страна может сыграть важную роль в организации переговоров с участием движения "Талибан"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Узбекистана.

Проведение международной конференции по Афганистану запланировано на 26-27 марта в Ташкенте. Ранее МИД Узбекистана сообщил, что движение "Талибан"* не направляло обращение для участия в конференции.

"Приглашение направлено также министерству иностранных дел Катара, государства, которое является активным участником многих инициатив по афганской проблеме, в частности международной контактной группы, "Кабульского процесса" и других, и может сыграть важную роль в организации мирного процесса с участием "Талибана"*, — заявили в пресс-службе.

В МИД уточнили, что предложение о приглашении Катара выдвинуто Афганистаном, вместе с Узбекистаном, инициировавшим проведение международной конференции.

Представительство движения "Талибан"* в Дохе было открыто в 2013 году при поддержке властей США, Афганистана и Катара. Предполагалось, что это позволит активизировать переговорный процесс и способствовать урегулированию ситуации в Афганистане.

По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая, представлять первый заместитель госсекретаря США. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

* Радикальная организация, запрещенная в России