США расширили санкции против России

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон расширил санкции против Москвы, соответствующий список был опубликован на сайте Министерства финансов.
В список попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. В их числе предприниматель Евгений Пригожин.
Санкции ввели также против компаний Пригожина, входящих в его холдинг "Конкорд", и Агентства интернет-исследований.
Всего в этот список внесли 13 человек и три компании. Также под ограничения попали ФСБ и ГРУ и шесть сотрудников этих ведомств, которых Вашингтон считает ответственными за атаку вируса NotPetya.
Активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести с ними какие-либо дела.
В Белом доме заявили, что новые санкции стали "ответом на кибератаки".
"Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибаратаки, включая и ту, что произошла 15 февраля — кибератака NotPetya", — отметил глава Минфина Стивен Мнучин.
Дело о "вмешательстве"
Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян, включая Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.
И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".