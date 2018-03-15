Американку посадили в тюрьму на два года за брак с собственной дочерью

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Жительницу Оклахомы приговорили к двум годам тюрьмы из-за брака с собственной дочерью, сообщает New York Post.

В марте 2016 года 46-летняя Патрисия Спенн заключила брак со своей 26-летней дочерью Мисти. Их союз был расторгнут в октябре 2017 года. Сама Патрисия считает брак законным, поскольку она много лет назад потеряла родительские права и не значится в свидетельстве о рождении дочери.

По законам штата брак с собственным ребенком считается инцестом.

При этом в 2008 году Патрисия вышла замуж за одного из своих сыновей. В 2010 году брак также был расторгнут.