НАТО заявила о приверженности договоренностям по контролю за вооружениями

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. НАТО заявила, что альянс остается привержен соглашениям по контролю за вооружениями, в том числе Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается в ежегодном докладе о деятельности НАТО за 2017 год.

"Контроль за обычными вооружениями в европейских соглашениях по контролю за обычными вооружениями остается краеугольным камнем для безопасности Европы", — говорится в докладе НАТО.

Согласно документу, организация намерена и далее придерживаться "принципам открытости", в том числе, в отношении соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом в альянсе заявили, что обеспокоены "выборочным" соблюдением соглашений со стороны России.

"Альянс обеспокоен.. российским выборочным выполнением Венского документа и документа по открытому небу, приостановкой ей договора об обычных вооружённых силах в Европе, а также игнорированием Будапештского меморандума и заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе", — сообщается в документе.

Ранее МИД РФ заявлял, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договорённостям, в частности, по ДРСМД и по открытому небу. Российский посол в США Анатолий Антонов также подчеркивал, что представленные в послании президента России Владимира Путина вооружения не подпадают под ограничения ДРСМД.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.