Лидерам "Ночных волков" запретили въезд в Боснию и Герцеговину

БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) запретили въезд на территорию страны байкерам Александру "Хирургу" Залдостанову и члену сербских "Ночных волков" Саше Савичу, сообщил директор службы по делам иностранцев БиГ Слободан Уйич.

Пробег под названием "Русские Балканы" с участием "Ночных волков" по территории Сербии и Республики Сербской БиГ планировался с 19 по 28 марта текущего года. Ожидалось, что участники проедут свыше 2 тысяч километров через десятки населенных пунктов и посетят православные церкви и монастыри, а также объекты воинской славы, связанные с историей сербского и российского народов.

"Залдостанова и Савича органы власти БиГ провозгласили угрозой национальной безопасности, соответствующее решение доставлено пограничной полиции БиГ для исполнения", — приводит агентство Танюг слова Уйича.

Ранее оргкомитет пробега, во главе которого стоит Федерация Мототуризма России, сообщал, что маршрут носит характер культурно-исторического паломничества и проходит при поддержке Паломнического центра Московского Патриархата, паломнической службы Ново-Иерусалимского монастыря и братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Присоединиться к нему мог любой желающий на автомобиле.