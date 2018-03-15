Макрон пообещал в ближайшие дни объявить о мерах по "делу Скрипаля‍"

ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни объявит о мерах, которые страна примет в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"В ближайшие дни я объявлю, какие меры мы намерены предпринять", — приводит слова главы государства местные СМИ.

По словам Макрона, "все заставляет думать, что ответственность (за отравление Скрипаля) действительно лежит на России".

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь". Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. По словам министра иностранных дел РФ, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.