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В мире

Депутат Госдумы сравнил Лондон с шакалом Табаки из "Книги джунглей"

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Высылка российских дипломатов из Британии (92)
16:2515.03.2018
(обновлено: 16:30 15.03.2018)
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© РИА Новости / Нэнси СисельПерейти в фотобанкИсполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 марта 2018Исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 марта 2018
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин сравнил поведение Великобритании в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с шакалом Табаки из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга.

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон
© AFP 2018 / Oli Scarff
Министр обороны Великобритании посоветовал России "отойти и заткнуться"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ.

"Лондон себя ведет как подлый Табаки постоянно. Это самые главные провокаторы, которые работают исподтишка. В свое время они вместе со своими дружками-американцами спровоцировали русско-японскую войну. И когда им выставляют требования предъявить какие-то факты, они никогда их предъявить не могли", — заявил Шерин РИА Новости.

Он подчеркнул, что в связи с этим отрицательные оценки представителей Лондона в адрес России не следует воспринимать всерьез. "Великобритания ведет себя абсолютно не как джентльмены. Они не могут себя называть ни лордами, ни порядочными людьми. Это самая непорядочная страна, все это знают. Поэтому отрицательные оценки ее представителей в адрес России не могут никем восприниматься всерьез", — подчеркнул парламентарий.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Детектив с предсказуемой развязкой. Тереза Мэй указала пальцем на Россию

Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.

Позже министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов, при этом грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением экс-полковника ГРУ Сергия Скрипаля, — "жестокий и возмутительный акт" и в данной ситуации "Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)".

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ifetrov19
Э паренен иди сюда ответочку прими!
16:29
15.03.2018
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