Испанская прокуратура попросила проянить вопрос о выдаче Пучдемона

МАДРИД, 15 мар — РИА Новости. Прокуратура Верховного суда Испании обратилась к правительству страны с просьбой прояснить, готовы ли швейцарские власти выдать бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия и намерен в воскресенье прибыть в Швейцарию из Бельгии.
В воскресенье Пучдемон и бывший советник его правительства Меричель Серрет намерены посетить Международный фестиваль фильмов и Форум по правам человека в Женеве (FIFDH). Кроме того, на фестивале будет присутствовать известный каталонский политик из партии "Кандидатура народного единства" Ана Габриэль, которая скрывается от испанского правосудия в Швейцарии.
Прокуратура обратилась к МВД с ходатайством "предпринять вместе с Интерполом необходимые действия перед компетентными органами Швейцарии с целью определить возможность задержания беглецов и требования их экстрадиции".
Через несколько дней после так называемого провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом 27 октября Пучдемон и ряд членов его правительства покинули Испанию и перебрались в Бельгию. С тех пор Пучдемон лишь однажды уезжал из этой страны — в конце января он выступал на конференции в Университете Копенгагена. Тогда прокуратура запросила судью ВС выдать европейский ордер на арест, однако тот отказался, посчитав, что действия бывшего главы женералитета — провокация.
В рамках кинофестиваля в Женеве будет демонстрироваться фильм "Каталония: Испания на грани нервного срыва". Пучдемон планирует дать пресс-конференцию.
В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.
Судебные дела возбуждены в отношении около 30 политиков и бывшего руководства правоохранительных органов Каталонии. Четверо арестованы, бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и ряд советников его распущенного правительства скрываются от испанского правосудия в Бельгии.