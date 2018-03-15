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Испанская прокуратура попросила проянить вопрос о выдаче Пучдемона

Сюжет:
Досрочные выборы в Каталонии (50)
16:1715.03.2018
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© РИА Новости / Тьерри МонассПерейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фотоЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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МАДРИД, 15 мар — РИА Новости. Прокуратура Верховного суда Испании обратилась к правительству страны с просьбой прояснить, готовы ли швейцарские власти выдать бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия и намерен в воскресенье прибыть в Швейцарию из Бельгии.

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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В воскресенье Пучдемон и бывший советник его правительства Меричель Серрет намерены посетить Международный фестиваль фильмов и Форум по правам человека в Женеве (FIFDH). Кроме того, на фестивале будет присутствовать известный каталонский политик из партии "Кандидатура народного единства" Ана Габриэль, которая скрывается от испанского правосудия в Швейцарии.

Прокуратура обратилась к МВД с ходатайством "предпринять вместе с Интерполом необходимые действия перед компетентными органами Швейцарии с целью определить возможность задержания беглецов и требования их экстрадиции".

Участники демонстрации каталонцев в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Сторонники Пучдемона намерены создать совет Каталонии
Прокуратура просит МИД проинформировать, обращались ли Пучдемон и Серрет, а также организаторы мероприятия к дипломатическим представителям Испании в Швейцарии. Наконец, прокуратура просит судью Верховного суда Пабло Льярена, который ведет дела о так называемом провозглашении независимости Каталонии, предпринять необходимые действия для аннулирования паспортов каталонских политиков, скрывающихся от испанского правосудия.

Через несколько дней после так называемого провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом 27 октября Пучдемон и ряд членов его правительства покинули Испанию и перебрались в Бельгию. С тех пор Пучдемон лишь однажды уезжал из этой страны — в конце января он выступал на конференции в Университете Копенгагена. Тогда прокуратура запросила судью ВС выдать европейский ордер на арест, однако тот отказался, посчитав, что действия бывшего главы женералитета — провокация.

В рамках кинофестиваля в Женеве будет демонстрироваться фильм "Каталония: Испания на грани нервного срыва". Пучдемон планирует дать пресс-конференцию.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.

Площадь в Мадриде. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek
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Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.

Судебные дела возбуждены в отношении около 30 политиков и бывшего руководства правоохранительных органов Каталонии. Четверо арестованы, бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и ряд советников его распущенного правительства скрываются от испанского правосудия в Бельгии.

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