Савченко назвала возможный переворот на Украине правильным событием

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко во время брифинга после допроса в СБУ заявила о том, что возможный переворот на Украине будет правильным и ожидаемым событии. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Я знаю, что сейчас есть очень много военных, которые меня слышат. Которые … (звук прерывается – Прим. ред.), что переворот на Украине – это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие. Я понимаю, что таких нет у власти и в командовании. Те, кто в командовании, всегда играют под власть, власть всегда играет под Россию, и они просто убивают свой народ и посылают на смерть. Но есть много военных, которые понимают, что происходит. В России я боролась против внешних врагов Украины, в Украине я борюсь против внутренних врагов. Мне не страшно – как никогда не было, так никогда и не будет. Бороться за правду, жить за правду, умирать за правду – никогда не страшно", — заявила депутат.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко исключили из комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны после обвинений в подготовке теракта.

Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В мае 2016 года Савченко была помилована президентом России, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.