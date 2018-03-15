НАТО обеспокоена модернизацией вооруженных сил России

БРЮССЕЛЬ, 15 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил об обеспокоенности альянса модернизацией вооруженных сил России, в том числе "размытием линии" между ядерным и обычным вооружением.

"Это стирание грани между ядерным и обычным вооружениями снижает порог применения Россией ядерного оружия. Стирание грани между миром, кризисом и войной носит дестабилизирующий характер и является опасным", — сказал он журналистам.

По его словам, НАТО "не будет повторять действия России по принципу танк за танк, ракета за ракету или беспилотник за беспилотник". "В гонке вооружений нет победителей. Она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах. Но пусть не будет сомнений: НАТО защитит своих членов от любой угрозы", — сказал Столтенберг.

Он сообщил, что НАТО будет поддерживать "мощные обычные силы и средства, а также надежные, безопасные и эффективные ядерные средства сдерживания".

Столтенберг также отметил, что НАТО приветствует "введение нового договора о СНВ и будет защищать договор о РСМД".

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.