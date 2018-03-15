В НАТО выразили готовность к политическому диалогу с Россией

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. НАТО нацелена на политический диалог и поддержание военных связей с Россией, сообщается в ежегодном докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга за 2017 год.

"НАТО поддерживает политический диалог и межвоенные линии связи с Россией. Также мы продолжаем усилия по снижению рисков и повышению прозрачности", — говорится в докладе.

Кроме того, в документе подчеркивается, что НАТО продолжает поддерживать диалог с Россией в сфере авиационной безопасности в Балтийском регионе.

"Специальная группа, в которую входят… страны региона и Россия, а также НАТО, в частности, разработали рекомендации и руководства по регулированию и разрешению возможных инцидентов между всеми воздушными судами, как гражданскими, так и военными, в мирное время", — говорится в докладе.