Защита Саакашвили подала жалобу в ЕСПЧ из-за его выдворения в Польшу

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Защита бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за его выдворения в Польшу и лишения украинского гражданства, сообщил в четверг в комментарии РИА Новости адвокат Руслан Чернолуцкий.

Ранее власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

"Подали жалобу относительно жесткого обращения с Михаилом Саакашвили во время его задержаний, которые проводились начиная с декабря 2017 года, в том числе и 12 февраля, когда из (ресторана – ред.) "Сулугуни" его за волосы вытаскивали. Жалобу подали вчера (в среду – ред.)", — сказал Чернолуцкий.

По его словам, кроме действий силовиков во время задержаний Саакашвили, защита также обжалует и отсутствие правовых оснований на само задержание, выдворение Саакашвили с Украины.

"Незаконными действиями властей Саакашвили был фактически лишен права на дальнейшую защиту в украинских судах", — сказал Чернолуцкий.

Также, по словам адвоката, защита обжалует лишение политика украинского гражданства президентом Украины Петром Порошенко. "Мы отдельно не проходя суды на Украине имеем право по процедуре падать жалобу в ЕСПЧ", — сказал он.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Позже политик вышел вышел на свободу так как суд отказался избрать ему меру пресечения. Последнее задержание Саакашвили состоялось 12 февраля, после чего политик был выдворен с Украины.

Порошенко лишил Саакашвили гражданства в июле 2017 года, однако в октябре того же года Саакашвили подал в суд на украинского президента. Верховный суд Украины еще не вынес окончательного решения по иску о якобы незаконном лишении гражданства Саакашвили.