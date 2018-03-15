Путин обсудил с Совбезом отношения с Британией в контексте "дела Скрипаля"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля", — сказал он.

"Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной", — отметил пресс-секретарь.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.